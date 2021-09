Mbaye Leye revient sur le succès du Standard à Seraing: «Je ne vais pas toujours utiliser la même excuse…»

Après la rencontre, le mentor du matricule 16 était satisfait du résultat et, surtout, de la mentalité affichée. Et ce, malgré l’expulsion de Moussa Sissako. « Je ne vais pas toujours utiliser la même excuse : on joue avec de jeunes joueurs, il est donc normal qu’ils commettent des erreurs. Mais je ne retiens que le positif de cette rencontre. Il fallait gagner aujourd’hui, et les garçons ont bien fait le travail. Ils ont tout donné dans les efforts, ce qui est normal quand vous jouez au Standard. On a joué contre une belle équipe, qui a tout donné, mais mes joueurs ont su leur donner une bonne opposition. Il fallait être prêt à se battre dans ce derby, et on a fait le nécessaire pour repartir avec les trois points. C’est une victoire très importante, il faut désormais continuer comme ça. »