Manifestations contre le pass sanitaire: 104 interpellations à Paris

Selon un bilan définitif de la préfecture de police, «104 personnes ont été interpellées, principalement pour participation à un groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations contre les biens et violences volontaires contre» les forces de l’ordre. Sur ces interpellations, 84 ont donné lieu à des gardes à vue, selon un bilan du parquet de Paris dimanche soir. Dix-huit d’entre elles étaient encore en cours et onze autres ont été classées sans suite.

Sur les 66 autres, six personnes seront jugées en comparution immédiate, une personne sera jugée ultérieurement et a été placée sous contrôle judiciaire. Quatre personnes ont par ailleurs été déférées en vue d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et neuf autres en vue d’une composition pénale.