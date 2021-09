Daniil Medvedev remporte l’US Open et prive Novak Djokovic du Grand Chelem calendaire (vidéo)

Débuté dans la pâleur des absences de Federer, Nadal et des sœurs Williams (entre autres), cet US Open 2021 s’est rhabillé des couleurs vives de l’histoire, avant même la finale suprême entre Djokovic et Medvedev. À 18 ans, et du haut de sa 150e place mondiale, Emma Raducanu a sorti sa palette de talent pour dessiner un des exploits les plus exceptionnels du tennis moderne.