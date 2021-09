Medvedev «désolé» d’avoir battu Djokovic à l’US Open: «Pour moi, il est le plus grand joueur de l’histoire»

Auteur d’un match parfait, Daniil Medvedev s’est adjugé l’US Open, en battant 6-4, 6-4, 6-4 Novak Djokovic qui n’a pas supporté le poids de l’histoire, échouant ainsi à réaliser l’exploit d’un Grand Chelem sur une année, dimanche à New York.

« Je suis désolé pour vous les fans et pour toi Novak, on savait ce que tu pouvais accomplir. Quand on voit ce que tu as réussi durant ta carrière… je peux le dire maintenant, mais pour moi tu es le plus grand joueur de l’histoire », lui a rendu hommage le Russe, qui décroche enfin son premier tournoi Majeur.