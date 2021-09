Afghanistan: premier vol commercial international depuis le retour des talibans au pouvoir

Un avion de la compagnie pakistanaise PIA a atterri lundi à l’aéroport de Kaboul, premier vol commercial international depuis la prise de contrôle de l’Afghanistan par les talibans le 15 août dernier, ont constaté des journalistes de l’AFP. Il s’agit d’un des premiers signes de normalisation économique pour le pays et son principal aéroport international, qui avait été assiégé fin août par des milliers d’Afghans voulant quitter le pays après le retour au pouvoir du mouvement islamiste.

L’appareil de la PIA, qui a atterri vers 10h30 locales, ne transportait que quelques personnes. « Il n’y avait presque personne à bord de l’avion, environ 10 personnes (…), peut-être plus de membres d’équipage que de passagers », a dit un journaliste de l’AFP à bord de ce vol en provenance d’Islamabad.

Dimanche, un porte-parole de la PIA avait confirmé ce premier vol vers Kaboul, en précisant toutefois que la compagnie travaillait encore à les rendre réguliers. « C’est un moment important, un jour d’espoir », a déclaré à l’AFP un employé de l’aéroport de Kaboul, vêtu d’une longue chemise traditionnelle bleue, en espérant que d’autres compagnies allaient suivre rapidement l’exemple de la PIA et voler à nouveau vers Kaboul.

Après la soudaine reprise du pouvoir par les talibans, les alliés occidentaux du gouvernement déchu, emmenés par les Etats-Unis, avaient organisé à l’aéroport de Kaboul un gigantesque pont aérien qui a permis au total d’évacuer plus de 123.000 personnes, principalement afghanes. L’attente chaotique et désespérée des Afghans a pris un tour dramatique le 26 août lorsque la branche locale de l’Etat islamique (EI-K) a perpétré un attentat au milieu de la foule, tuant plus de 100 personnes.

Les talibans ont depuis pris le contrôle total de l’aéroport, assistés notamment par leurs alliés du Qatar, et les signes de retour à la normale se sont multipliés depuis dix jours. Deux vols charters opérés par Qatar Airways ont notamment décollé la semaine dernière avec à leur bord des ressortissants étrangers et des Afghans qui n’avaient pas pu être évacués dans un premier temps. Le 3 septembre, la compagnie aérienne publique afghane Ariana Airlines avait par ailleurs annoncé la reprise de ses vols domestiques.