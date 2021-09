Covid Safe Ticket, port du masque… ce qui est attendu du Comité de concertation de ce vendredi

Le Comité de concertation (Codeco) du 20 août dernier avait annoncé la réouverture des boîtes de nuit pour le 1er octobre ainsi que la publication, au vendredi 10 septembre, d’un protocole pour cadrer cette relance des clubs après un an et demi de fermeture. Voilà qui devait laisser 20 jours aux établissements pour se préparer à réaccueillir du public sur leur piste de danse. Or, à bonnes sources, il nous est revenu que ce document listant les conditions de redémarrage des fêtes nocturnes ne sortira que ce vendredi 17 septembre, question d’être avalisé par le Codeco qui se réunit ce jour-là. Il apparaît en effet que le dossier est juridiquement plus complexe que prévu car il implique le fédéral et les Régions.

Le Covid Safe Ticket A ce stade, la mise en place du Covid Safe Ticket (CST) pour toutes les boîtes du royaume ne fait plus guère de doute. Mais à partir de combien de clients ? Le CST serait de mise dès 100 clients. Autre question : les exploitants de discothèques devront-ils s’équiper de systèmes de ventilation et/ou de purification d’air plus performants ? Si oui, pour quand et avec quel argent ? Les professionnels demandent plus que le délai de trois mois qui a été évoqué pour répondre à des normes d’air plus exigeantes ainsi qu’un financement à 100 % des installations techniques idoines par les pouvoirs publics car les clubs n’ont plus d’argent.

Lire aussi Pass sanitaire à Bruxelles: comment en est-on arrivé là? Le port du masque Le Premier ministre Alexander De Croo a déclaré dans une interview au Soir ce week-end que le prochain comité de consultation discuterait de l’assouplissement du port du masque buccal. L’abolir purement et simplement n’est pas une bonne idée, selon Erika Vlieghe. Elle considérerait même comme « imprudent » de l’abandonner maintenant. L’hiver arrive et nous allons tous passer plus de temps à l’intérieur. En outre, dans de nombreux endroits, la vaccination est encore insuffisante. Par ailleurs, les effets et la durabilité des vaccinations au fil des mois doivent encore être surveillés et le variant delta circule toujours.