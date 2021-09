Attentats de Paris: les tombes de trois djihadistes rendues identifiables par erreur à Bruxelles

Alors que le procès des attentats du 13 novembre 2015 a débuté à Paris la semaine dernière, la Ville de Bruxelles a dû gérer un souci au cimetière multiconfessionnel de Bruxelles. En effet, Brahim Abdeslam (frère de Salah Abdeslam), Bilal Hadfi et Chakib Akrouh, trois des terroristes belges du 13 novembre 2015, y sont enterrés. Leur tombe a été anonymisée pour éviter toute forme de tourisme macabre ou d’idolâtrie.

Interrogé par la RTBF, le président de l’intercommunale d’inhumation en charge du cimetière d’Evere, Hicham Chakir (PS), s’explique : « Il s’agit d’une regrettable initiative du personnel. Je souhaite l’anonymat de ces tombes. Je vais faire en sorte que ce soit supprimé, en tout cas les noms des personnes concernées. » Deux autres djihadistes, Ibrahim El Bakraoui et Khalid Ben Larbi, y sont également inhumés. Ils ont tout deux participé aux attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles. Désormais, tous ces noms ne sont plus identifiables et sont retirés du fichier actuellement accessible en ligne.