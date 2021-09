Le Tour d’Espagne 2022 se dévoile: la 77e édition de la Vuelta débutera le 19 août aux Pays-Bas

Le peloton restera encore deux jours aux Pays-Bas. En effet, il roulera entre Bois-le-Duc et Utrecht le samedi puis poursuivra sa route à travers la région du Brabant-Septentrional dimanche avec une étape en boucle dont le départ et l’arrivée auront lieu dans la ville de Breda.

« Nous attendions avec impatiente le moment de remettre en route le projet. Nous préparons un merveilleux événement avec les résidents et entrepreneurs locaux, pour que tout le monde puisse en profiter, sans oublier nos invités internationaux. L’objectif est de renforcer plus que jamais les liens particuliers qui existent déjà entre l’Espagne et les Pays-Bas », a déclaré la maire d’Utrecht, Sharon Dijksma, citée par l’organisation.

« C’est un projet qui nous tient à cœur et sur lequel nous travaillons depuis presque six ans », a lui insisté Javier Guillén, directeur général de la course espagnole. « Ces mois d’attente n’ont pas atténué l’esprit de collaboration, l’enthousiasme et l’ambition que nous partageons depuis le premier jour avec nos amis néerlandais pour l’organisation de ce départ officiel. Un départ historique pour le cyclisme espagnol et néerlandais. »