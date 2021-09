Sammy Mahdi: «La vaccination obligatoire des demandeurs d’asile peut être mise sur la table»

Le Comité de concertation programmé vendredi pourrait aussi envisager la vaccination obligatoire des demandeurs d’asile, a expliqué lundi le secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, Sammy Mahdi, dans la matinale de la VRT radio.

Cette ancienne base est parfois utilisée par l’agence fédérale Fedasil lorsqu’elle manque de places d’accueil, ce qui est le cas depuis qu’elle a perdu près de 1.000 places dans son réseau à la suite des inondations survenues en Wallonie. Certaines de ces places servent au relogement de familles sinistrées. Dans le même temps, la hausse des demandes d’asile en Belgique, les opérations de rapatriements d’Afghanistan et la réinstallation de réfugiés syriens nécessitent également de nouvelles places, selon l’agence fédérale.

« Nous essayons aussi de vacciner autant de demandeurs d’asile que possible »

« Chaque personne qui arrive à Bruxelles au Petit-Château (le centre d’arrivée pour demandeurs de protection internationale en Belgique, NDLR) est soumise à un test covid et, le cas échéant, placée en quarantaine », a rappelé M. Mahdi. « Nous essayons aussi de vacciner autant de demandeurs d’asile que possible. Certains centres d’accueil affichent un taux de vaccination de plus de 80 %, mais il y en a d’autres aussi... »