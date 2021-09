Vingt-sept Belges engagés dans la phase de groupes de la Ligue des champions, qui débute mardi

Le groupe A du Club de Bruges, présenté comme le « groupe de la mort », verra Manchester City et le Paris Saint-Germain s’affronter à deux reprises. Outre l’inévitable Kevin De Bruyne, le jeune milieu de terrain Roméo Lavia, formé au RSC Anderlecht, est aussi présent au sein de l’effectif des Skyblues. Lavia, élu Joueur de la défunte saison chez les U23 mancuniens, pourrait recevoir du temps de jeu.

Vingt-sept joueurs belges vont prendre part à la prochaine Ligue des champions. Parmi eux figurent Kevin De Bruyne, finaliste malheureux avec Manchester City la saison dernière, et Romelu Lukaku, qui a rejoint Chelsea, tenant du titre.

Le Borussia Dortmund de Thorgan Hazard, Thomas Meunier et Axel Witsel fait office de favori du groupe C dans lequel se trouve Besiktas. Le club turc pourra compter sur Michy Batshuayi, prêté par Chelsea et chargé d’alimenter le marquoir.