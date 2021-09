Coronavirus: Pays-Bas, Portugal, Suisse… le point sur les mesures sanitaires en Europe

Un nombre maximum de visiteurs est envisagé, probablement basé sur un pourcentage de la capacité normale. On réfléchit aussi à comment gérer billets d’entrée et tests corona. L’application CoronaCheck pourrait être utilisée pour cela, mais l’idée est aussi de laisser aux organisateurs la possibilité d’organiser leur propre capacité de test.

L’assouplissement des mesures corona a été discuté dimanche. Il a ainsi été décidé que la règle du 1,5 mètre expirerait à partir du 25 septembre. En lieu et place de cela, les gens devront présenter des preuves qu’elles ont été vaccinées, testées négatives ou sont guéries, dans des endroits plus nombreux.

Portugal : fin du port obligatoire du masque en extérieur

Le port du masque en extérieur a cessé lundi d’être obligatoire au Portugal, pays affichant un des taux de vaccination les plus élevés au monde et une réduction du nombre de nouveaux cas de coronavirus.

La mesure a été levée car le Parlement n’a pas prolongé la loi qui avait rendu le masque obligatoire dans la rue depuis fin octobre 2020.

Le port du masque reste tout de même recommandé en cas de rassemblement ou lorsqu’il est impossible de respecter la distanciation sociale, a indiqué la direction générale de Santé dans une directive publiée lundi.

Les Suisses doivent aussi présenter un pass sanitaire dès lundi

Les Suisses sont confrontés à la réalité du pass sanitaire depuis lundi. Les restaurants, les musées, les zoos, les concerts ne sont accessibles qu’aux seuls détenteurs d’un certificat covid.

Pour tous les événements qui ont lieu en intérieur, les participants devront présenter leur certificat. Cela concerne aussi les salles de fitness, les piscines ou les mariages dans les lieux publics. A l’extérieur, il sera demandé pour les manifestations de plus de 1.000 personnes.

Les terrasses des restaurants et des bars restent, elles, libres d’accès. Tout comme les établissements de restauration dans les zones de transit des aéroports et les cuisines populaires.

Les rassemblements politiques, les groupes d’entraide, les funérailles et autres services religieux échappent aussi à l’obligation jusqu’à 50 personnes. Les répétitions musicales ou théâtrales et les entraînements sportifs de moins de 30 personnes seront également autorisés sans certificat.

Les personnes qui ne respectent pas ces mesures pourront être mises à l’amende. Un client sans certificat devra débourser 100 francs suisses (85 euros). Les établissements ou organisateurs fautifs seront punis d’une amende pouvant aller jusqu’à 10.000 francs (8.500 euros), voire d’une fermeture.

Quid de la Belgique ?

Chez nous, le Comité de concertation (Codeco) du 20 août dernier avait annoncé la réouverture des boîtes de nuit le 1er octobre ainsi que la publication, le vendredi 10 septembre, d’un protocole pour cadrer cette relance des clubs après un an et demi de fermeture. Voilà qui devait laisser 20 jours aux établissements pour se préparer à accueillir à nouveau du public sur leurs pistes de danse. Or, à bonnes sources, il nous est revenu que ce document listant les conditions de redémarrage des fêtes nocturnes ne sortira que ce vendredi 17 septembre, question d’être avalisé par le Codeco qui se réunit ce jour-là. Il apparaît en effet que le dossier est juridiquement plus complexe que prévu car il implique le fédéral et les Régions.