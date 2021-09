Une manifestation paralyse le centre de Bruxelles (photos)

Les épisodes de La Casa de Papel (partie 5) étaient très attendus et heureusement ils ont été à la hauteur de l’excitation ambiante. Le créateur, Alex Pina, sait tenir les fans en haleine et l’a encore une fois prouvé dans cette première partie de la saison finale. Néanmoins, quelques incohérences et choix scénaristiques sont vivement critiqués par les fans de la série espagnole.