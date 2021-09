Les taxes britanniques sur les importations en provenance de l'UE en hausse de 42%

Les entreprises et consommateurs britanniques ont déboursé quelque 2,2 milliards de livres (2,6 milliards d'euros) entre janvier et juillet en taxes d'importation, 42% de plus que sur les sept premiers mois de 2020.

L'importation est devenue plus complexe et plus onéreuse. "Les entreprises britanniques n'ont pas eu assez de temps ni d'aide pour se préparer aux frais du Brexit et à la paperasse administrative", pointe une experte d'UHY, Michelle Dale.