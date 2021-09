CEB, CE1D, CESS… les dates clés des épreuves dévoilées

Depuis ce lundi, les dates clés des épreuves certificatives de l’année scolaire 2021-2022 sont désormais connues.

Les épreuves pour le CEB (Certificat d’étude de base) se dérouleront entre le jeudi 16 juin et le mardi 21 juin 2022. Elles sont obligatoires pour les élèves de sixième primaire de l’enseignement ordinaire, les élèves de première et deuxième années « différenciées de l’enseignement secondaire ordinaire et spécialisé de forme 4 » ainsi que pour les élèves inscrits en première année commune, peut-on lire sur le portail de l’enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.