Mouscron voit son T2 José Jeunechamps quitter le navire

José Jeunechamps n’est plus l’entraîneur adjoint d’Enzo Scifo au sein du staff technique du Royal Excel Mouscron. La lanterne rouge de 1B Pro League l’a annoncé lundi sur son site officiel.

« Le coach adjoint et le reste du staff n’était plus sur la même longueur d’onde et ils ont donc décidé, d’un commun accord, de mettre un terme à leur collaboration », a précisé le club.