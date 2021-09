Jordi Condom quitte son poste d’entraîneur du RFC Seraing, puis fait marche arrière!

En interne, Jordi Condom avait fait part à la direction sérésienne, cinq jours avant le derby liégeois, de mettre un terme à ses fonctions d’entraîneur principal du RFC Seraing. En cause, l’état de santé de sa fille, qui a contracté le Covid et éprouve beaucoup de difficultés à s’en débarrasser, qui l’avait incité à repartir au plus vite en Espagne pour être à son chevet.

Pour le plus grand bonheur de ses joueurs, auprès de qui il fait l’unanimité, mais aussi de la direction sérésienne, qui n’a jamais caché qu’elle apprécie au plus haut point le jeu positif et offensif qu’il propose. Sans quoi le RFC Seraing aurait dû se trouver un nouvel entraîneur avant le match de Coupe de Belgique de mercredi à Lokeren et le déplacement à l’Antwerp dimanche dans le cadre de la 8e journée de championnat.