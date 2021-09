Youri Tielemans suivi de très près par le FC Barcelone: ce serait l’une des priorités du club lors du prochain mercato estival

D’ailleurs, selon Fabrizio Romano, journaliste italien spécialisé sur le mercato international, le Belge fait l’objet de l’attention de plusieurs grandes formations. Via sa chaîne YouTube, le journaliste a annoncé que le Barça, Manchester United et le Real Madrid suivent de très près le dossier Tielemans. Lequel ajoute qu’il s’agira de l’une des principales transactions de la prochaine fenêtre estivale.

Depuis 2019, Youri Tielemans s’éclate à Leicester. Au gré des semaines, le milieu de terrain est devenu une véritable valeur sûre en Premier League. À 24 ans, l’ancien Mauve est courtisé par plusieurs cadors européens. S’il est resté chez les Foxes cet été, son nom devrait de nouveau agiter le prochain mercato estival dans un an.

Ce lundi, nos confrères du Mundo Deportivo écrivent que « le Barça a avoué son intérêt et affirme qu’il est l’une de ses priorités. Mais le Real Madrid et d’autres clubs de Premier League, à l’instar de Manchester United et Liverpool, gardent un œil sur son développement ».