Le Standard ouvrira son entraînement au public avant le Clasico

Cela faisait plus d’un an et demi que les fans du Standard de Liège attendaient ça. Pour la première fois depuis le début de l’épidémie de coronavirus, le club principautaire a décidé d’organiser un entraînement ouvert aux supporters. Prévu la semaine avant le Clasico, il se tiendra ce mercredi 15 septembre, à 15h30.

Il faudra toutefois remplir une condition très importante pour entrer : la présentation du Covid Safe Ticket, ainsi que de la carte d’identité, à l’entrée des infrastructures.