Victime de racisme, Bakayoko répond aux fans de la Lazio: «Nous sommes fiers de notre couleur de peau»

Le Français Tiemoué Bakayoko a été la cible de chants racistes entonnés par des supporters de la Lazio durant le match de championnat dimanche entre l’AC Milan, son club, et l’équipe romaine.

« À certains supporters de la Lazio et à leurs cris racistes envers moi et mon frère Franck Kessie : nous sommes forts et fiers de notre couleur de peau. J’ai toute confiance en notre club pour les identifier », a écrit le médian sur Instagram lundi.