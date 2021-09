L'usine de Chaudfontaine reprend ses livraisons d'eaux

Le site d'embouteillage d'eau minérale Chaudfontaine, installé dans la vallée le long de la Vesdre, avait été endommagé à la suite des intempéries qui ont frappé la Belgique mi-juillet. Plus d'un mois après, la plupart des machines de production avaient été remises en marche et les tests nécessaires en matière de qualité et de sécurité avaient été effectués.

Aujourd'hui, Coca-Cola annonce la reprise des livraisons. Dans un premier temps, les bouteilles en verre rechargeables (0,25 l) - pétillantes et non pétillantes - seront disponibles, ainsi que la bouteille en plastique 100% recyclé (rPET) de 0,5 l d'eau minérale Chaudfontaine non pétillante.