Ronnie Wood: fabuleux chanteurs et musiciens

Le guitariste des Rolling Stones depuis 1975, en remplacement de Mick Taylor, a publié un paquet d’albums solo depuis plus de 45 ans. L’ancien bassiste du Jeff Beck Group et guitariste des Faces avec Rod Stewart adore le live et après avoir rendu un hommage à Chuck Berry (album paru en 2019), le revoici avec un disque enregistré au Royal Albert Hall avec son Ronnie Wood Band, en hommage au bluesman Jimmy Reed. Ce concert du 1er novembre 2013 réunissait autour de lui Mick Taylor, Bobby Womack, Mick Hucknall et Paul Weller, excusez du peu. Jimmy Reed (1925-1976) était un des dignes représentants du blues du Mississippi. Et à réécouter ces fabuleux chanteurs et musiciens reprendre « Good Lover », « Let’s Get Together » ou encore « Shame, Shame, Shame », on ne peut que taper du pied et secouer la tête. « Jimmy Reed a été une des premières influences des Stones et de tous les groupes qui aiment le blues américain de l’époque jusqu’à aujourd’hui. Ce fut un honneur d’avoir l’opportunité de célébrer sa vie et son œuvre au travers de cet hommage », a déclaré Ron qui nous livre ici, avec Taylor, de sacrées passes d’armes.

BMG. Sortie le 17/09.