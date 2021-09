Avant d’affronter le FC Bruges en Ligue des champions, les Parisiens font le show à l’entraînement (vidéo)

À l’image de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, les plaques tectoniques du football européen ont bougé cet été, pour faire des plus riches, le Paris SG, Manchester City, Manchester United et Chelsea en tête, les ultra-favoris de la Ligue des champions, qui redémarre mardi.

En parlant du club parisien, il jouera son premier match de Ligue des champions ce mercredi soir sur le terrain du FC Bruges. Cette rencontre, les Parisiens la préparent dans leur centre d’entraînement.