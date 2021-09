Ligue des champions de basket: Mons s’incline et est reversé en FIBA Europe Cup

Les Montois se sont inclinés lundi soir face aux Hollandais de ZZ Leiden (74-76), à Trévise (Italie) pour le compte des quarts de finale du tournoi qualificatif pour la phase de poule de la Ligue des champions de basket.

En première mi-temps, les deux équipes ont fait jeu égal, chacune répondant à l’autre dans une égalité presque parfaite (21-21 et 39-38 à la pause). Au retour des vestiaires, le duo Emmanuel Nzekwesi (15 points et 10 rebonds) et Marcus Tyus (21 points) permettait au vice-champion de Belgique de creuser un premier écart à la faveur d’un 13-2 pour faire passer le marquoir à 52-40.