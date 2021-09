Bruxelles: une rue va porter le nom d’une prostituée

La Ville de Bruxelles a décidé de nommer rue Eunice Osayande la nouvelle voirie qui va bientôt relier le Quai des Péniches au Quai de Willebroeck. Cette femme, travailleuse du sexe nigériane, avait été assassinée en juin 2018 aux abords de la gare du Nord. Sa mort avait suscité une grande émotion dans le quartier.

La Ville de Bruxelles qui raconte dans un communiqué son tragique destin a donc décidé de lui rendre hommage en souhaitant, de manière plus large, attirer l’attention sur les femmes victimes de violences sexuelles et de traite humaine. « La Ville de Bruxelles travaille depuis quelque temps déjà à féminiser les noms de rues bruxelloises. Jusqu’à présent, nous avons toujours choisi des femmes aux réalisations exceptionnelles – mais souvent oubliées. Mais le féminisme pour moi ne concerne pas seulement les femmes qui « excellent ». Le féminisme concerne toutes les femmes et inclut les droits et les luttes des femmes à tous les niveaux sociaux », explique Ans Persoons, Échevine de l’Urbanisme en charge de la Dénomination des voiries à nos confrères de BX1.