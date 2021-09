Deux poneys tués par un loup, d’autres attaques attendues (vidéo)

La Wolf Fencing Team met en garde contre une recrudescence des attaques de loups dans le Limbourg et appelle les éleveurs à renforcer leurs enclos à cet effet, rapporte lundi le journal Het Belang van Limburg et l’information a été confirmée par la cellule à l’Agence Belga. La Wolf Fencing Team – mise sur pied par les associations Natuurpunt, Natagora et WWF – a été créée afin d’épauler les éleveurs dans leurs efforts d’adaptation de leurs infrastructures.

La Wolf Fencing Team s’attend à de nombreuses attaques de loups à l’avenir. « Notre expérience nous a appris que cette période est dangereuse. L’an dernier, il y avait des louveteaux et il y en a de nouveau cette année. Ceux-ci réclament plus de nourriture, les parents partent à la recherche de proies faciles et quoi de plus simple qu’un pré dans lequel les animaux ne sont pas protégés », explique Dirk Hoobergs, conseiller en prévention à la Wolf Fencing Team. « En fait, c’est déjà en cours et cela durera jusqu’à ce que les petits puissent chasser eux-mêmes. Maintenant, cela doit aller vite et il est plus facile de prendre un mouton ou une chèvre dans un pré. »