La frappe lointaine lumineuse d’Andros Townsend pour mener Everton vers la victoire contre Burnley (vidéo)

Everton a renversé Burnley lundi soir en s’imposant 3-1 lors de la 4e journée de Premier League. Les Toffees se sont retrouvés menés à la 53e minute suite à l’ouverture du score de Ben Mee, mais cela n’a pas duré bien longtemps puisqu’ils ont inscrit trois buts en six minutes, dont un bijou d’Andros Townsend.

Michael Keane a rétabli l’égalité dès l’heure de jeu, avant de voir Townsend donner l’avantage à Everton sur une frappe à plus de 20 mètres du but tout simplement lumineuse. Enfin, Demarai Gray a ponctué ce temps fort des Toffees avec un 3e but, au plus grand bonheur des supporters présents à Goodison Park.