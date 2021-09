Bruxelles: la vaccination encore à la traîne, les objectifs loin d’être atteints

Depuis plusieurs semaines, la Cocom met en place une campagne qui vise à diversifier les possibilités de se faire vacciner. Des projets ont notamment vu le jour dans des pharmacies ou dans des supermarchés. La semaine passée, la vaccination dans les grandes entreprises (STIB, Bpost et SNCB…) a été rendue possible et trois gares bruxelloises (Bruxelles-Central, Bruxelles-Midi et Schaerbeek) disposent désormais d’une antenne de vaccination.