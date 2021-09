Ligue des champions: le Borussia Dortmund s’est envolé pour Istanbul sans Thorgan Hazard

Victime d’une blessure à la cheville, le milieu de terrain de 28 ans n’a plus joué depuis le 14 août et la première journée de Bundesliga. Il a aussi dû faire l’impasse sur la dernière trêve internationale lors de laquelle la Belgique s’est imposée contre l’Estonie, la République tchèque et la Biélorussie.

Le BVB, avec Axel Witsel et Thomas Meunier, va aussi devoir composer avec les absences sur blessures de Giovanni Reyna, Emre Can et Nico Schulz. Le match entre le Sporting Lisbonne et l’Ajax Amsterdam constitue l’autre affiche du groupe C.