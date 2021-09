Brussels Airport: une grève symbolique chez Brussels Airlines

Une trentaine de membres du personnel de cabine de Brussels Airlines observeront ce mouvement de grève. Entamé à 5h, il prendra fin à 18h à Brussels Airport. Durant la journée de soutien et d’information, ils veulent sensibiliser le reste du personnel à la situation au sein de l’entreprise, qui compte quelque 1.100 stewards et hôtesses.

Fin août, il était apparu que des actions étaient devenues «inévitables» chez Brussels Airlines après l’échec de discussions et d’une réunion de conciliation sur la charge de travail du personnel de cabine. Les syndicats avaient déposé un préavis de grève dans la foulée.

L’action a pour but de faire pression sur le groupe allemand Lufthansa, maison-mère de Brussels Airlines, sans toucher les passagers. Les syndicats réclament des mesures structurelles pour éviter que les problèmes de charge de travail rencontrés cet été ne se répètent.

«Nous tenons nos promesses concernant les mesures et solutions pour réduire la charge de travail élevée actuelle pour le personnel de cabine. Nous continuons notre dialogue social ouvert et constructif. La semaine passée, nous avons encore eu une réunion avec tous les partenaires sociaux pour discuter de la situation de l’entreprise et expliquer nos projets pour l’avenir», a réagi lundi soir Brussels Airlines.