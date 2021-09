Coronavirus: les conseillers du gouvernement britannique recommandent une troisième dose

Les conseillers scientifiques du gouvernement britannique ont recommandé mardi d’administrer une dose de rappel de vaccin contre le covid aux plus de 50 ans et aux soignants, alors que les autorités se préparent à un hiver potentiellement difficile. Les personnes âgées de 16 à 49 ans souffrant de problèmes de santé les rendant particulièrement vulnérables au covid et les adultes en contact avec des personnes immunodéprimées sont également ciblées par ce programme de rappel.