Partez à la découverte du paradis naturel espagnol

Nichées au nord de l’Espagne, les Asturies ont tout pour plaire. De la balade paisible aux activités plus sportives, profitez d’une immense variété de paysages, enveloppés d’une nature luxuriante. Ce n’est pas un hasard si la région est baptisée le paradis naturel espagnol. Un titre bien mérité, tant la principauté est synonyme de sanctuaire naturel, avec ses sept réserves de biosphère ; ses sommets culminant à 2 500 mètres d’altitude ; et sa faune unique.

Joyau emblématique de la couronne, le parc naturel Picos de Europa. Dominé par le mythique Picu Urriellu, ce territoire est ponctué d’impressionnantes formations rocheuses et s’étend sur près de 70 000 hectares . Un lieu incontournable pour se « perdre » dans un environnement grandiose. Nombre d’autres réserves et monuments naturels, ainsi que des centaines d’itinéraires vous tendent les bras dans Les Asturies. Comme le sentier de l’ours, créé sur une ancienne ligne de chemin de fer, celui-ci vous emmène sur la trace du fameux ours brun. Randonneurs, escaladeurs et autres amoureux de la nature, les Asturies sont votre royaume.

Loin de l’agitation

Vous avez encore soif de montagnes à couper le souffle ? Partez à la conquête du parc de Las Ubiñas-La Mesa au centre-sud de la principauté. Ou explorez la forêt magique de Muniellos sur un parcours de 20 km. La plus grande chênaie d’Espagne, l’une des mieux conservées d’Europe, n’est accessible qu’à une vingtaine de visiteurs par jour ! Laissez-vous tenter par le splendide lac d’El Valle sur Somiedo, le plus étendu de la région. Pour les cyclotouristes, les Asturies sont également un paradis, avec plus de 5 000 km de routes cyclables à travers les plus célèbres cols de La Vuelta.

Authenticité intacte

Berceau du tourisme rural, la principauté a conservé ses traditions et sa culture, entre autres influencée par le folklore celtique. Sans dénaturer ses paysages, les Asturies ont également préservé le littoral atlantique de l’invasion immobilière. Sur plus de 400 bornes, sillonnez une côte sauvage : à vélo, en voiture, à pied, le long d’un splendide sentier côtier. Virage après virage, découvrez des dizaines villages de pêcheurs au charme suranné, entre le bleu profond de l’océan et le vert des montagnes.

Pour les yeux et les papilles

A Oviedo, la capitale, faites connaissance avec des sites classés au patrimoine mondial, comme son architecture préromane et un large réseau de musées. Entre son riche passé et un présent dynamique, l’âme des Asturies a même séduit les lauréats annuels du prix "Princesse des Asturies", parmi lesquels Martin Scorsese, George Steiner, Esther Duflo, Saskia Sassen et bien d'autres. Un voyage en Asturies ne serait pas complet sans une bonne table pour déguster ses poissons, fruits de mer ou une délicieuse fabada, un ragoût à base de haricots blancs accompagnés de chorizo. Savourez !

En Asturies, vivez une expérience unique pour vos cinq sens. Vous ne serez jamais rassasié et ce sera l’occasion de revenir… encore et encore ! Débutez tout de suite votre voyage.