À peine revenu, Zlatan Ibrahimovic est à nouveau blessé et manquera le duel Liverpool – AC Milan

« Il est sorti du match de dimanche (contre la Lazio, 2-0) avec une inflammation au tendon. On espérait qu’il pourrait récupérer mais ce n’est pas le cas », a expliqué Pioli au micro de Sky Sport. « Aujourd’hui, il a fait un essai avec l’équipe mais on a décidé de ne pas prendre de risques », a-t-il ajouté.

Le géant suédois, qui célébrera ses 40 ans dans quelques semaines, a fait son retour sur les terrains contre la Lazio, quatre mois après une blessure au genou gauche qui a nécessité une opération en juin et lui a fait manquer l’Euro avec sa sélection. Entré à l’heure de jeu, il a joué toute la dernière demi-heure, inscrivant même le second but milanais.