Ring de Bruxelles fermé à Beersel: un camion transportant des produits dangereux s’est renversé, une dizaine de maisons évacuées

Pour une raison encore inconnue, le poids lourd a dévié de sa trajectoire et s’est retrouvé sur le flanc sur le bas-côté. Le réservoir de carburant du camion était percé et du diesel s’est répandu sur la chaussée. La citerne présentait aussi des fuites. Elle contenait du chlorure de benzoyle, un liquide incolore qui réagit avec l’eau, souvent utilisé dans la synthèse de colorants, de parfums et de médicaments.

La fuite est assez réduite et la formation de vapeurs très limitée. Mais le ring a tout de même été fermé à titre préventif. Une dizaine d’habitations et le parking de Ruisbroek ont été évacués et il est demandé aux autres habitants de la commune et au trafic des alentours de garder portes et fenêtres fermées et de couper les systèmes de ventilation.