Un projet belge de voiture à hydrogène sur l'ex-site Nissan de Barcelone

Ce projet prévoit "d'utiliser pleinement l'infrastructure et les compétences existantes", a assuré dans un communiqué l'entreprise, qui promet d'investir près de 650 millions d'euros sur le site d'ici 2027.

"Il y aura une intégration progressive de la main-d'œuvre actuelle jusqu'à atteindre 2.000 emplois directs d'ici 2025 et un maintien des fournisseurs locaux sur sa base actuelle", précise le communiqué.

Le constructeur automobile japonais Nissan, allié avec Renault et Mitsubishi, avait annoncé au printemps 2020 la fermeture de son usine emblématique de Barcelone, spécialisée dans la construction de véhicules tout-terrain et employant quelque 3.000 personnes.

Cette annonce avait suscité la colère des salariés et les critiques du gouvernement. Après des négociations avec les syndicats, le constructeur a finalement accepté de repousser à fin 2021 la fermeture de complexe industriel.

L'Espagne est le deuxième constructeur de voitures de l'Union européenne derrière l'Allemagne. L'automobile représente un secteur-clef pour ce pays, correspondant à 10% de son PIB.

Punch est un groupe indépendant ayant 40 ans d'expérience dans l'industrie automobile et technologique. Basé à Deurle, près de Laethem-Saint-Martin (Flandre orientale), il est détenu à 100% par la famille belge Dumarey. Le groupe emploie 1.750 personnes sur sept sites en Europe et en Asie, avec un chiffre d'affaires annuel de plus d'un demi-milliard d'euros.