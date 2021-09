Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 et ses voisins européens sont restés partagés

Umicore (52,34) et Aperam (50,28) étaient en tête des baisses avec des pertes de 2,39 et 1,80 pc en compagnie de AB InBev (48,64) qui abandonnait 1,68 pc, KBC (71,80) et Ageas (41,43) cédant 0,77 et 1,54 pc. A l'opposé, Melexis (104,20) avait porté son avance à 2,56 pc et Colruyt (47,72) gagnait 0,76 pc. Solvay (109,45) et Galapagos (48,44) valaient finalement 0,14 et 0,32 pc de moins que lundi, UCB (90,88) et arGEN-X (276,40) regagnant 0,62 et 0,55 pc. Proximus (16,74) et Telenet (31,58) étaient en baisse de 0,45 et 0,06 pc, Orange Belgium (19,84) gagnant par ailleurs 1,74 pc tandis que Bpost (7,93) abandonnait 1,73 pc. Ackermans (152,00) et Elia (107,00) s'appréciaient de 0,33 et 0,56 pc à l'inverse de Sofina (353,80) qui cédait 0,28 pc.

Hors BEL 20, les résultats de Hamon (0,86) étaient accueillis par un bond de 6,4 pc. Kinepolis (47,80) et EVS (20,10) étaient en hausse de 1,4 et 1,3 pc, D'Ieteren (133,90) et Van de Velde (28,60) gagnant 2 et 1,4 pc. Recticel (15,10) et Euronav (7,08) étaient négatives de 1,4 et 1 pc, Jensen (28,50) chutant de 3 pc. Nyxoah (24,30) avait entièrement effacé ses gains alors que Biocartis (3,84) et Celyad (3,88) perdaient 2,6 et 1,6 pc, MDxHealth (1,29) étant repassée de 1,6 pc dans le vert.