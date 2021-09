Pochettino avant la Ligue des champions: «Messi, Neymar et Mbappé ensemble à Bruges? C’est possible»

Depuis l’arrivée son arrivée à Paris, Messi n’a joué que 25 minutes, à Reims, le 29 août. L’Argentin avait alors remplacé Neymar. Les trois vedettes n’ont donc pas encore joué la moindre minute ensemble. Une première qui pourrait survenir au stade Jan Breydel mercredi. « Comme tout le monde, je suis excité par l’association des trois. Je serais fou sinon. Je dois me rendre face à la demande collective », a lancé avec un large sourire Pochettino.

Pochettino a indiqué qu’il a encore « quelques doutes » concernant son équipe pour mercredi, qui seront levés « après l’entraînement d’aujourd’hui ». Demi-finaliste l’an passé, le PSG a effectué un recrutement spectaculaire, avec aussi les arrivées de Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Achraf Hakimi et Georginio Wijnaldum. « Nous sommes peut-être l’équipe à battre pour certains. Mais Chelsea est le tenant du titre et s’est renforcé. Il a même investi plus que nous », souligne l’entraîneur argentin, en référence au transfert de Romelu Lukaku. « Nous avons recruté de grands noms, mais nous ne sommes pour l’instant qu’un groupe de joueurs. Nous devons à présent nous convertir en équipe, comme Chelsea l’a fait l’an passé, en devenant une équipe solide qui est devenue championne. Nous devons mettre les bases pour devenir une grande équipe. »