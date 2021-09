Coronavirus - L'Unizo et Agoria demandent une prolongation des mesures de soutien aux entreprises

Certains secteurs, comme les discothèques par exemple, ne pourront reprendre qu'à partir du 1er octobre et doivent encore remettre graduellement leur activité sur pied, illustre M. Van Assche. "D'autres, comme les événements, le tourisme, les agences de voyage ou le transport de personnes, ont déjà retrouvé leur cours habituel mais pâtissent encore d'une demande plus faible" qu'avant la crise sanitaire, conclut-il.

"Entre-temps, nous sommes presque le 1er octobre et les entreprises ne savent toujours pas quelles seront les nouvelles mesures, notamment en ce qui concerne le chômage temporaire", déplore le patron d'Agoria. "Un certain nombre d'activités et d'entreprises sont encore fortement touchées par les conséquences de la crise. Donnez-leur plus d'espace pour récupérer. Et s'il y a des dispositions nouvelles ou adaptées, pas de problème. Mais faisons en sorte que celles-ci soient connues en temps utiles et applicables."