Bpost s'engage pour plus de durabilité environnementale, sociale et économique

Le 7ème contrat de gestion entre Bpost et l'Etat belge a été signé mardi, signale la ministre des Entreprises publiques et de la Poste Petra De Sutter. Pour la première fois, il a été accompagné d'une charte RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises), qui prévoit davantage de durabilité environnementale, sociale et économique.

Le contrat de gestion, qui avait été approuvé fin juillet, entrera en vigueur le 1er janvier prochain et courra jusque 2026. Il attribue une série de services d'intérêt économique général à Bpost moyennant une compensation d'environ 125 millions d'euros par an. Il s'accompagne, pour la première fois, d'une charte RSE, qui était en cours de finalisation ces dernières semaines. L'entreprise semi-publique et l'État s'y engagent à réduire l'impact de la première sur l'environnement et le climat. Les émissions carbone de Bpost devront être réduites de plus de 60% par rapport au niveau d'émission prévu en 2030.

La flotte automobile de l'entreprise (plus de 18.000 voitures et camionnettes) sera convertie à la technologie électrique d'ici 2030, tandis que les 800 camions dont disposera l'entreprise abandonneront le diesel au profit du LNG. Toute l'électricité utilisée par bpost sera de l'électricité verte et l'isolation des bâtiments sera optimisée.

La société étendra ses efforts en matière de protection de la biodiversité, de promotion de l'économie circulaire et de gestion de l'eau et des déchets.