Marquinhos prévient les Brugeois: «Nous sommes venus pour ramener des points»

La dernière visite du PSG à Paris s’était soldée par un large succès 0-5, qui s’était dessiné en seconde période alors que le score à la pause était de 0-1. « J’espère le même résultat », a souri Marquinhos. « Nous sommes venus pour faire un bon match, pour ramener des points. Dans ce groupe (avec aussi Manchester City et Leipzig, ndlr), il n’y a que des matchs importants, décisifs. Il faut commencer par demain et prendre des points. La dernière fois que nous sommes venus ici, c’était bon pour nous, mais après un match difficile. Bruges est une équipe courageuse, qui court beaucoup, propose beaucoup de solutions. C’était difficile en première période. Il faudra bien démarrer pour ramener des points. »

Mercredi, le PSG pourrait aligner en même temps pour la première fois, pendant une partie du match, ses trois stars Neymar, Kylian Mbappé et la nouvelle recrue Lionel Messi. Un trio offensif impressionnant, mais qui pose des questions en termes de repli défensif. « Ils sont expérimentés, ils savent l’importance de jouer compact et de défendre ensemble », estime Marquinhos. « Et en défense, nous savons l’importance de jouer haut pour les aider au pressing. Puis s’ils ont besoin de dire des choses pour défendre, ils le feront. La communication est importante. »