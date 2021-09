Inondations en France: pluies records dans le Gard, la situation «va à nouveau se dégrader cette nuit»

De violents orages et des pluies records ont frappé le Gard mardi, où 800 pompiers sont toujours mobilisés, et Météo-France continue à appeler à la prudence dans une large partie sud de la France.

Deux personnes avaient été temporairement portées disparues, à Aigues-Vives et Uchaud, deux localités proches de l’autoroute A9 reliant Nîmes à Montpellier. L’une « a été retrouvée », a précisé la Préfecture en fin d’après-midi, et les recherches et témoignages sur la seconde personne recherchée « conduisent, à ce stade, à écarter l’hypothèse de la disparition ».