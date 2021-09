Bonne nouvelle pour Pelé, sa famille et ses fans: le Brésilien est sorti des soins intensifs

« Le patient Edson Arantes do Nascimento présente une bonne condition clinique et a quitté l’unité de thérapie intensive. Il restera en convalescence dans une chambre », a expliqué l’hôpital Albert Einstein, où le « Roi » Pelé a été admis le 31 août.

« Il est fort et têtu et avec le soutien et les soins de la brillante équipe (de l’hôpital) Einstein et tout l’amour, l’énergie et la lumière que le monde entier envoie, il s’en sortira ! », avait-elle ajouté sur son message, illustré d’une photo, capture d’un appel vidéo, montrant le triple champion du monde tout sourire.