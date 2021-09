Romelu Lukaku premier buteur belge en Ligue des champions: le Diable rouge offre la victoire à Chelsea (vidéo)

L’AC Milan retrouve la compétition reine après 7 ans. Comme même l’histoire du football éprouve du respect pour le « Diavolo » et ses 7 succès, elle a choisi Liverpool - et Anfield - pour rendre hommage à son retour. Ces « Reds » au souvenir doux-amer qui évoquent à la fois leur dernière victoire dans ce tournoi (Athènes, 2007, 2-1) et à la fois leur plus grande désillusion (Istanbul, 2005, 3-3, défaite aux tirs au but, après avoir mené 3-0 à la pause). Mais au fait, où étaient passés les « Rossoneri » pendant tout ce temps?