Des vaches envoyées au «petit coin» pour réduire les gaz à effet de serre

L’équipe de chercheurs néo-zélandais et allemands ont bien dû l’admettre : l’expérience a commencé par une blague, mais la gestion de l’urine bovine riche en azote pourrait à long terme présenter de vrais avantages pour le climat. « Si nous pouvions recueillir 10 ou 20 % des urines, cela suffirait à réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre et le lessivage des nitrates », a expliqué Douglas Elliffe, de l’université d’Auckland.

Selon M. Elliffe, l’azote contenu dans l’urine de vache se décompose au fil du temps en deux substances problématiques : l’oxyde nitreux, un puissant gaz à effet de serre, et le nitrate, qui s’accumule dans le sol puis s’infiltre dans les rivières et les ruisseaux. L’oxyde nitreux représente environ 5 % des émissions de gaz à effet de serre et un peu moins de 10 % des émissions de la Nouvelle-Zélande, selon les chiffres officiels, et plus de la moitié est lié au bétail.