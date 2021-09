Le PS souhaite un rabais forfaitaire sur les factures d’énergie

Le PS, parti de la coalition Vivaldi, propose un rabais forfaitaire sur la facture d’énergie en réponse à la flambée des prix du gaz et d’électricité. Le gel des prix n’est pas un tabou non plus pour le parti, rapporte Knack mercredi sur son site internet.

Le régulateur énergétique (Creg) a calculé qu’un ménage moyen va dépenser 1.000 euros par an pour l’électricité et 1.600 euros par an pour le gaz, et il est attendu que ces prix grimpent encore.