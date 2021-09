La Corée du Nord tire deux missiles vers la mer du Japon et ravive les tensions dans la région

Les projectiles nord-coréens n’ont pas atteint le territoire japonais, selon le ministère de la Défense japonais, mais sont tombés hors de la zone économique exclusive du Japon, d’après les gardes-côtes. Le Premier ministre japonais Yoshihide Suga a l’intention de s’exprimer à ce sujet face à la presse dans les prochaines heures mais a déjà fait part que les tirs constituaient une menace pour le Japon et le reste de la région, selon l’agence de presse Kyodo.

La Corée du Nord a tiré deux missiles balistiques en direction de la mer du Japon, confirment les autorités japonaises et sud-coréennes. Le Premier ministre japonais Yoshihide Suga estime que ces tirs constituent une menace pour le Japon et la région.

Ils seraient ainsi plus difficiles à intercepter et constitueraient une véritable menace pour la Corée du Sud et le Japon, deux alliés des États-Unis.

Les missiles tirés ce week-end ont parcouru 1.500 kilomètres, lors de trajectoires de vol de deux heures, traçant des huit, au-dessus de la Corée du Nord et de ses eaux territoriales pour atteindre leurs cibles, selon KCNA.

Plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies interdisent à la Corée du Nord la poursuite de ses programmes d’armements nucléaires et de missiles balistiques. Mais Pyongyang n’est pas soumis à une interdiction de développer des missiles de croisière et, bien que frappé par de multiples sanctions internationales, ce pays a rapidement développé ces dernières années ses capacités militaires sous la direction de Kim Jong Un. La Corée du Nord a procédé à plusieurs essais nucléaires et testé avec succès des missiles balistiques capables d’atteindre les États-Unis.