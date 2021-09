La Belgique se prépare au retour de la grippe et envisage en même temps une 3e dose de vaccin anti-Covid

En effet, le virus de la grippe a disparu des radars il y a un an mais pourrait faire son grand retour et par la même occasion, surcharger les hôpitaux. La Belgique a pris les devants en commandant 800.000 doses supplémentaires du vaccin contre la grippe. D’après le virologue Steven Van Gucht, « Chaque année, on estime qu’il y a entre 5 % et 10 % de la population qui est touchée par ce virus influenza. Mais en 2020, la grippe n’a pas circulé. Ce qui veut dire aussi que, contrairement aux autres années, il n’y a pas eu de stimulation de notre système immunitaire contre le virus ».