Coronavirus - Avec la crise, les ménages ont dépensé plus pour la nourriture, les boissons et le tabac

Les Belges ont davantage cuisiné eux-mêmes, ce qui a entraîné une augmentation de 18% des dépenses en viande, légumes et pommes de terre. Les produits alimentaires et les boissons non alcoolisées constituent d'ailleurs le deuxième poste de dépenses le plus important (+12%).

Outre la hausse des dépenses pour les produits alimentaires et les boissons, les dépenses consacrées aux postes 'Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles' et 'Meubles, appareils et ustensiles ménagers, entretien courant' ont également augmenté (passant respectivement de 30,3% à 31,8% et de 5,3 à 6,7% du budget global).

Les coûts de la mobilité ont également évolué: les dépenses en carburant ont fortement diminué (-30%), tandis que celles pour les vélos ont progressé dans une proportion deux fois plus importante (+68%).

Enfin, l'an dernier, beaucoup plus de ménages (+35%) ont opté pour un abonnement à la télévision payante, comme Netflix. La fermeture de sites sportifs et culturels se reflète aussi dans les dépenses: -70% pour les concerts, le cinéma et le théâtre, -36% pour les sports et les loisirs.