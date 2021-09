Une maison familiale mise en vente à 785.000 euros dans le Brabant wallon (photos)

Située à Waterloo, cette jolie maison 3 façades est idéale pour une famille. Elle rassemble en effet 4 chambres, 2 salles d’eau, d’agréables espaces de vie ou encore un joli jardin à l’abri des regards. Construite dans les années 1950, elle ne manque pas de charme mais offre aussi tout le confort nécessaire grâce à des rénovations récentes. Et surtout, elle est située dans un quartier résidentiel recherché, à deux pas de tous les commerces et toutes les facilités ! 1 Situation Cette maison 3 façades est située à Waterloo, dans le quartier prisé du Faubourg. Elle a pour cadre une avenue verdoyante et peu passante, mais se trouve en même temps à moins de cinq minutes en voiture du centre et de toutes les facilités de Waterloo. Ecoles, commerces, services, transports en communs (bus et trains) : tout est accessible en quelques minutes à peine. La maison est aussi idéalement située à proximité des accès au Ring de Bruxelles. En plus de son garage, elle dispose de plusieurs emplacements de parking à l’intérieur de son enceinte.

2 Etat général Il s’agit d’une maison des années 1950 qui a conservé plusieurs éléments de caractère, comme ses volets, certains sols ou encore ses parements extérieurs. L’habitation a subi une rénovation globale en 2012, ainsi que des agrandissements en 2014 et 2017. Certains travaux comme l’isolation et la réfection de la toiture sont un peu plus anciens (2007), mais la maison est dans un excellent état général et affiche de bonnes performances énergétiques (PEB C). On y retrouve une chaudière au mazout à condensation, des châssis récents en double vitrage, un portail d’entrée électrique, un système d’alarme complété par des caméras… La cuisine et les salles d’eau sont contemporaines et bien équipées. Hormis la mise en conformité de l’électricité, il n’y a aucuns travaux ou frais immédiats à prévoir.

3 Disposition Le rez-de-chaussée s’organise autour d’un hall d’entrée central avec vestiaire, WC et accès aux caves. Le hall dessert les principales pièces de ce niveau, qui communiquent aussi entre elles. On retrouve notamment un salon avec feu ouvert, une cuisine équipée et une vaste salle à manger installée dans la nouvelle extension donnant sur le jardin et la terrasse. Le premier étage rassemble une salle de bain avec coin buanderie et trois chambres de belles tailles. Le niveau supérieur est réservé aux parents, avec une salle de douche et une grande chambre avec dressing et coin bureau. L’intérieur de la maison est lumineux, pratique et agrémenté de plusieurs rangements ou meubles sur-mesure. L’extérieur accueille quant à lui le garage 1 voiture, la terrasse et un jardin à l’abri des regards.