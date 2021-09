L’arbitre qui dirigera Standard-Anderlecht ce dimanche a été désigné: ce n’est pas son premier Clasico… (vidéo)

Un Clasico, c’est toujours chaud. Que ce soit sur le terrain ou dans les gradins, ce choc du football belge offre très régulièrement du spectacle. Ce dimanche, Mauves et Rouches se retrouvent à Sclessin dans une ambiance qui devrait être électrique. Après avoir été privés de stade pendant un an et demi, autant dire que les fervents supporters liégeois seront remontés à bloc.

Une immense pression reposera donc sur l’homme qui dirigera cette rencontre. Et il vient d’être désigné par la fédération belge : il s’agit de Nicolas Laforge.