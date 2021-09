Coronavirus - La crise sanitaire accélère la mutation du marché des bureaux bruxellois

Les employeurs optent pour des espaces plus compacts et plus en phase avec les nouvelles habitudes de travail, appelées "new ways of working" dans le jargon. En conséquence, le fossé entre les immeubles récents et plus anciens se creuse et cela se voit sur le taux de vacance: plus de 60% des bureaux vacants ont été construits il y a plus de 15 ans.